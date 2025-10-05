Midas mEDGE（MEDGE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 24H最低價 $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 24H最高價 24H最低價 $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 24H最高價 $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 歷史最高 $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 最低價 $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 漲跌幅（1H） 0.00% 漲跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） +0.18% 漲跌幅（7D） +0.18%

Midas mEDGE（MEDGE）目前實時價格為 $1.047。過去 24 小時內，MEDGE 的交易價格在 $ 1.047 至 $ 1.047 之間波動，市場活躍度顯著。MEDGE 的歷史最高價為 $ 1.047，歷史最低價為 $ 1.005。

從短期表現來看，MEDGE 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 0.00%，過去 7 天內累計變動為 +0.18%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Midas mEDGE（MEDGE）市場資訊

市值 $ 22.60M$ 22.60M $ 22.60M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 22.60M$ 22.60M $ 22.60M 流通量 21.59M 21.59M 21.59M 總供應量 21,587,705.58951053 21,587,705.58951053 21,587,705.58951053

Midas mEDGE 的目前市值為 $ 22.60M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MEDGE 的流通量為 21.59M，總供應量是 21587705.58951053，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.60M。