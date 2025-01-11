今天 Midas mBTC (MBTC) 的價格

今天 Midas mBTC (MBTC) 的實時價格爲 95,042 USD。目前其市值爲 $ 1.92M USD。MBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Midas mBTC 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD

- Midas mBTC 當天價格變化爲 +1.12%

- 其循環供應量爲 20.15 USD

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