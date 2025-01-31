Midas mBASIS 圖標

Midas mBASIS 價格 (MBASIS)

USD

Midas mBASIS (MBASIS) 實時價格圖表

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今天 Midas mBASIS (MBASIS) 的價格

今天 Midas mBASIS (MBASIS) 的實時價格爲 1.095 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MBASIS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Midas mBASIS 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Midas mBASIS 當天價格變化爲 0.00%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Midas mBASIS (MBASIS) 價格表現 USD

今天內，Midas mBASIS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0.0
在過去30天內，Midas mBASIS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0062131395
在過去60天內，Midas mBASIS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0309794115
在過去90天內，Midas mBASIS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.08183993

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0.00.00%
30天$ +0.0062131395+0.57%
60天$ +0.0309794115+2.83%
90天$ +0.08183993+8.08%

Midas mBASIS (MBASIS) 價格分析

Midas mBASIS 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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Midas mBASIS (MBASIS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Midas mBASIS (MBASIS)

At Midas, we believe investing should be as open, accessible, and transparent as the internet itself. Our mission is to pioneer internet native investing, bringing investment-grade assets to the open web. By leveraging blockchain technology, we remove the traditional barriers that have long restricted access to high-quality financial products, making them available to everyone. Midas is built for the decentralized future, where secure and compliant investment opportunities are available with just a click—open, permissionless, and built for the web.

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Midas mBASIS (MBASIS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Midas mBASIS (MBASIS) 的其他問題

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MBASIS 兌換爲當地貨幣

1 MBASIS 兌換 AUD
A$1.752
1 MBASIS 兌換 GBP
0.876
1 MBASIS 兌換 EUR
1.0512
1 MBASIS 兌換 USD
$1.095
1 MBASIS 兌換 MYR
RM4.818
1 MBASIS 兌換 TRY
39.2667
1 MBASIS 兌換 JPY
¥168.7395
1 MBASIS 兌換 RUB
107.80275
1 MBASIS 兌換 INR
94.8708
1 MBASIS 兌換 IDR
Rp17,950.8168
1 MBASIS 兌換 PHP
63.9699
1 MBASIS 兌換 EGP
￡E.54.9909
1 MBASIS 兌換 BRL
R$6.42765
1 MBASIS 兌換 CAD
C$1.5768
1 MBASIS 兌換 BDT
133.5681
1 MBASIS 兌換 NGN
1,692.42105
1 MBASIS 兌換 UAH
45.76005
1 MBASIS 兌換 VES
Bs62.415
1 MBASIS 兌換 PKR
Rs305.51595
1 MBASIS 兌換 KZT
568.2393
1 MBASIS 兌換 THB
฿36.82485
1 MBASIS 兌換 TWD
NT$36.0474
1 MBASIS 兌換 CHF
Fr0.9855
1 MBASIS 兌換 HKD
HK$8.53005
1 MBASIS 兌換 MAD
.د.م10.98285