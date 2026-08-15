Midas M1 USD Market Neutral 今日價格

Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) 今日實時價格為 $ 1.023，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 MM1-USD 兌 USD 的匯率為 $ 1.023 每 MM1-USD。

Midas M1 USD Market Neutral 目前市值在 $ 26,189,173 排名第 #-，流通供應量為 25.61M MM1-USD。過去 24 小時內，MM1-USD 的交易價格在 $ 1.023（低點）和 $ 1.023（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.023，而歷史最低價為 $ 1.018。

短期表現方面，MM1-USD 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Midas M1 USD Market Neutral（MM1-USD）市場資訊

市值 $ 26.19M$ 26.19M $ 26.19M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 26.19M$ 26.19M $ 26.19M 流通量 25.61M 25.61M 25.61M 總供應量 25,607,061.40859359 25,607,061.40859359 25,607,061.40859359

Midas M1 USD Market Neutral 的目前市值為 $ 26.19M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。MM1-USD 的流通量為 25.61M，總供應量是 25607061.40859359，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 26.19M。