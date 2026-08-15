Midas Fasanara Global Open 今日價格

Midas Fasanara Global Open (MGLO) 今日實時價格為 $ 1.0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 MGLO 兌 USD 的匯率為 $ 1.0 每 MGLO。

Midas Fasanara Global Open 目前市值在 $ 40,282,614 排名第 #-，流通供應量為 40.28M MGLO。過去 24 小時內，MGLO 的交易價格在 $ 1.0（低點）和 $ 1.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.0，而歷史最低價為 $ 1.0。

短期表現方面，MGLO 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Midas Fasanara Global Open（MGLO）市場資訊

市值 $ 40.28M$ 40.28M $ 40.28M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 40.28M$ 40.28M $ 40.28M 流通量 40.28M 40.28M 40.28M 總供應量 40,282,613.51699027 40,282,613.51699027 40,282,613.51699027

Midas Fasanara Global Open 的目前市值為 $ 40.28M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。MGLO 的流通量為 40.28M，總供應量是 40282613.51699027，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 40.28M。