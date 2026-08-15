Midas Fasanara Global 今日價格

Midas Fasanara Global (MGLOBAL) 今日實時價格為 $ 1.011，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 MGLOBAL 兌 USD 的匯率為 $ 1.011 每 MGLOBAL。

Midas Fasanara Global 目前市值在 $ 60,514,372 排名第 #-，流通供應量為 59.84M MGLOBAL。過去 24 小時內，MGLOBAL 的交易價格在 $ 1.011（低點）和 $ 1.011（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.011，而歷史最低價為 $ 1.006。

短期表現方面，MGLOBAL 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Midas Fasanara Global（MGLOBAL）市場資訊

市值 $ 60.51M$ 60.51M $ 60.51M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 60.51M$ 60.51M $ 60.51M 流通量 59.84M 59.84M 59.84M 總供應量 59,839,297.90441111 59,839,297.90441111 59,839,297.90441111

Midas Fasanara Global 的目前市值為 $ 60.51M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。MGLOBAL 的流通量為 59.84M，總供應量是 59839297.90441111，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 60.51M。