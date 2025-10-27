MicroStrategy xStock（MSTRX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 293.69 24H最高價 $ 307.87 歷史最高 $ 462.34 最低價 $ 272.11 漲跌幅（1H） -0.50% 漲跌幅（1D） +0.42% 漲跌幅（7D） -1.07%

MicroStrategy xStock（MSTRX）目前實時價格為 $296.27。過去 24 小時內，MSTRX 的交易價格在 $ 293.69 至 $ 307.87 之間波動，市場活躍度顯著。MSTRX 的歷史最高價為 $ 462.34，歷史最低價為 $ 272.11。

從短期表現來看，MSTRX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.50%，過去 24 小時內變動為 +0.42%，過去 7 天內累計變動為 -1.07%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

MicroStrategy xStock（MSTRX）市場資訊

市值 $ 10.36M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 17.07M 流通量 34.95K 總供應量 57,599.51005468

MicroStrategy xStock 的目前市值為 $ 10.36M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MSTRX 的流通量為 34.95K，總供應量是 57599.51005468，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 17.07M。