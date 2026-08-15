MicroStrategy Incorporated ST0x 今日價格

MicroStrategy Incorporated ST0x (WTMSTR) 今日實時價格為 $ 92.92，過去 24 小時內變化了 4.56%。目前 WTMSTR 兌 USD 的匯率為 $ 92.92 每 WTMSTR。

MicroStrategy Incorporated ST0x 目前市值在 $ 19,695.43 排名第 #-，流通供應量為 211.97 WTMSTR。過去 24 小時內，WTMSTR 的交易價格在 $ 92.27（低點）和 $ 97.51（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 233.29，而歷史最低價為 $ 81.59。

短期表現方面，WTMSTR 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 -7.05%。過去一天，總交易量達到 $ 4.88K。

MicroStrategy Incorporated ST0x（WTMSTR）市場資訊

市值 $ 19.70K$ 19.70K $ 19.70K 成交量（24H） $ 4.88K$ 4.88K $ 4.88K 完全稀釋市值 $ 19.70K$ 19.70K $ 19.70K 流通量 211.97 211.97 211.97 總供應量 211.9673023228709 211.9673023228709 211.9673023228709

MicroStrategy Incorporated ST0x 的目前市值為 $ 19.70K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.88K。WTMSTR 的流通量為 211.97，總供應量是 211.9673023228709，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19.70K。