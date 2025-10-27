Microsoft xStock（MSFTX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 531.63 $ 531.63 $ 531.63 24H最低價 $ 583.01 $ 583.01 $ 583.01 24H最高價 24H最低價 $ 531.63$ 531.63 $ 531.63 24H最高價 $ 583.01$ 583.01 $ 583.01 歷史最高 $ 767.64$ 767.64 $ 767.64 最低價 $ 490.75$ 490.75 $ 490.75 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -8.29% 漲跌幅（7D） +6.22% 漲跌幅（7D） +6.22%

Microsoft xStock（MSFTX）目前實時價格為 $534.62。過去 24 小時內，MSFTX 的交易價格在 $ 531.63 至 $ 583.01 之間波動，市場活躍度顯著。MSFTX 的歷史最高價為 $ 767.64，歷史最低價為 $ 490.75。

從短期表現來看，MSFTX 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -8.29%，過去 7 天內累計變動為 +6.22%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Microsoft xStock（MSFTX）市場資訊

市值 $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 13.22M$ 13.22M $ 13.22M 流通量 2.21K 2.21K 2.21K 總供應量 24,719.557042978 24,719.557042978 24,719.557042978

Microsoft xStock 的目前市值為 $ 1.18M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MSFTX 的流通量為 2.21K，總供應量是 24719.557042978，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.22M。