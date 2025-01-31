Microsoft Tokenized Stock Defichain 圖標

Microsoft Tokenized Stock Defichain 價格 (DMSFT)

USD

Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) 實時價格圖表

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今天 Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) 的價格

今天 Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) 的實時價格爲 18.78 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DMSFT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Microsoft Tokenized Stock Defichain 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.15 USD
- Microsoft Tokenized Stock Defichain 當天價格變化爲 +0.02%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) 價格表現 USD

今天內，Microsoft Tokenized Stock Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00346973
在過去30天內，Microsoft Tokenized Stock Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -4.4594405820
在過去60天內，Microsoft Tokenized Stock Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -7.5019414320
在過去90天內，Microsoft Tokenized Stock Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +8.21751028051557

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00346973+0.02%
30天$ -4.4594405820-23.74%
60天$ -7.5019414320-39.94%
90天$ +8.21751028051557+77.80%

Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) 價格分析

Microsoft Tokenized Stock Defichain 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 18.74
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$ 355.06
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+2.61%

Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT)

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Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) 資源

官網

大家還在問：關於 Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) 的其他問題

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DMSFT 兌換爲當地貨幣

1 DMSFT 兌換 AUD
A$30.048
1 DMSFT 兌換 GBP
15.024
1 DMSFT 兌換 EUR
18.0288
1 DMSFT 兌換 USD
$18.78
1 DMSFT 兌換 MYR
RM82.632
1 DMSFT 兌換 TRY
673.4508
1 DMSFT 兌換 JPY
¥2,893.998
1 DMSFT 兌換 RUB
1,848.891
1 DMSFT 兌換 INR
1,627.0992
1 DMSFT 兌換 IDR
Rp307,868.8032
1 DMSFT 兌換 PHP
1,097.1276
1 DMSFT 兌換 EGP
￡E.943.1316
1 DMSFT 兌換 BRL
R$110.2386
1 DMSFT 兌換 CAD
C$27.0432
1 DMSFT 兌換 BDT
2,290.7844
1 DMSFT 兌換 NGN
29,026.1802
1 DMSFT 兌換 UAH
784.8162
1 DMSFT 兌換 VES
Bs1,070.46
1 DMSFT 兌換 PKR
Rs5,239.8078
1 DMSFT 兌換 KZT
9,745.6932
1 DMSFT 兌換 THB
฿631.5714
1 DMSFT 兌換 TWD
NT$618.2376
1 DMSFT 兌換 CHF
Fr16.902
1 DMSFT 兌換 HKD
HK$146.2962
1 DMSFT 兌換 MAD
.د.م188.3634