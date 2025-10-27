MicroBuy Bot（MICROBUY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00189287$ 0.00189287 $ 0.00189287 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.65% 漲跌幅（1D） -23.53% 漲跌幅（7D） -26.97% 漲跌幅（7D） -26.97%

MicroBuy Bot（MICROBUY）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，MICROBUY 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。MICROBUY 的歷史最高價為 $ 0.00189287，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，MICROBUY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.65%，過去 24 小時內變動為 -23.53%，過去 7 天內累計變動為 -26.97%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

MicroBuy Bot（MICROBUY）市場資訊

市值 $ 35.11K$ 35.11K $ 35.11K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 35.11K$ 35.11K $ 35.11K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999

MicroBuy Bot 的目前市值為 $ 35.11K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MICROBUY 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999999999.9999999，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 35.11K。