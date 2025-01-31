MiaSwap 圖標

MiaSwap 價格 (MIA)

USD

MiaSwap (MIA) 實時價格圖表

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今天 MiaSwap (MIA) 的價格

今天 MiaSwap (MIA) 的實時價格爲 0.00505182 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MIA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
MiaSwap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 30.57 USD
- MiaSwap 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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MiaSwap (MIA) 價格表現 USD

今天內，MiaSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，MiaSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0016595349
在過去60天內，MiaSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0027965112
在過去90天內，MiaSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.013138296487710843

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0016595349-32.85%
60天$ -0.0027965112-55.35%
90天$ -0.013138296487710843-72.22%

MiaSwap (MIA) 價格分析

MiaSwap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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MiaSwap (MIA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 30.57
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什麼是MiaSwap (MIA)

MiaSwap is the first AMM decentralized exchange in the ONUS Chain ecosystem, providing various farming features, including: - Swap: With this feature, users can trade and exchange assets easily and quickly with abundant liquidity. - Add Liquidity: Users add their assets to liquidity pools to receive the transaction fees and LP tokens of the pool provided with liquidity. - Yield Farm: This feature allows users to stake LP tokens to receive MIA as rewards, thereby increasing passive income with an attractive APR. - Mining Pools: With Mining Pools, users can stake MIA and ONUS to get other assets in return. By staking the MIA received from Yield Farm.

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MiaSwap (MIA) 資源

官網

大家還在問：關於 MiaSwap (MIA) 的其他問題

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MIA 兌換爲當地貨幣

1 MIA 兌換 AUD
A$0.008082912
1 MIA 兌換 GBP
0.004041456
1 MIA 兌換 EUR
0.0048497472
1 MIA 兌換 USD
$0.00505182
1 MIA 兌換 MYR
RM0.022228008
1 MIA 兌換 TRY
0.1811582652
1 MIA 兌換 JPY
¥0.778485462
1 MIA 兌換 RUB
0.497351679
1 MIA 兌換 INR
0.4376896848
1 MIA 兌換 IDR
Rp82.8167080608
1 MIA 兌換 PHP
0.2951273244
1 MIA 兌換 EGP
￡E.0.2537024004
1 MIA 兌換 BRL
R$0.0296541834
1 MIA 兌換 CAD
C$0.0072746208
1 MIA 兌換 BDT
0.6162210036
1 MIA 兌換 NGN
7.8080424738
1 MIA 兌換 UAH
0.2111155578
1 MIA 兌換 VES
Bs0.28795374
1 MIA 兌換 PKR
Rs1.4095082982
1 MIA 兌換 KZT
2.6215914708
1 MIA 兌換 THB
฿0.1698927066
1 MIA 兌換 TWD
NT$0.1663059144
1 MIA 兌換 CHF
Fr0.004546638
1 MIA 兌換 HKD
HK$0.0393536778
1 MIA 兌換 MAD
.د.م0.0506697546