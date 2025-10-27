mfercoin（MFER）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.0044108 $ 0.0044108 $ 0.0044108 24H最低價 $ 0.00488057 $ 0.00488057 $ 0.00488057 24H最高價 24H最低價 $ 0.0044108$ 0.0044108 $ 0.0044108 24H最高價 $ 0.00488057$ 0.00488057 $ 0.00488057 歷史最高 $ 0.263597$ 0.263597 $ 0.263597 最低價 $ 0.00351173$ 0.00351173 $ 0.00351173 漲跌幅（1H） -0.02% 漲跌幅（1D） +4.40% 漲跌幅（7D） -14.70% 漲跌幅（7D） -14.70%

mfercoin（MFER）目前實時價格為 $0.00460733。過去 24 小時內，MFER 的交易價格在 $ 0.0044108 至 $ 0.00488057 之間波動，市場活躍度顯著。MFER 的歷史最高價為 $ 0.263597，歷史最低價為 $ 0.00351173。

從短期表現來看，MFER 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.02%，過去 24 小時內變動為 +4.40%，過去 7 天內累計變動為 -14.70%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

mfercoin（MFER）市場資訊

市值 $ 4.51M$ 4.51M $ 4.51M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 4.51M$ 4.51M $ 4.51M 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,998,066.04 999,998,066.04 999,998,066.04

mfercoin 的目前市值為 $ 4.51M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MFER 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999998066.04，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.51M。