mfercoin 目前實時價格為 0.00460733 USD。跟蹤 MFER 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 MFER 價格趨勢。mfercoin 目前實時價格為 0.00460733 USD。跟蹤 MFER 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 MFER 價格趨勢。

更多關於 MFER

MFER 價格資訊

MFER 白皮書

MFER 幣種官網

MFER 代幣經濟

MFER 價格預測

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

mfercoin 圖標

mfercoin 價格 (MFER)

未上架

1 MFER 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00460733
$0.00460733$0.00460733
+4.40%1D
mexc
此幣種數據來自第三方，MEXC 僅作為資料聚合平台。探索 MEXC 現貨查看已上線幣種！
USD
mfercoin (MFER) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 22:14:26 (UTC+8)

mfercoin（MFER）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0044108
$ 0.0044108$ 0.0044108
24H最低價
$ 0.00488057
$ 0.00488057$ 0.00488057
24H最高價

$ 0.0044108
$ 0.0044108$ 0.0044108

$ 0.00488057
$ 0.00488057$ 0.00488057

$ 0.263597
$ 0.263597$ 0.263597

$ 0.00351173
$ 0.00351173$ 0.00351173

-0.02%

+4.40%

-14.70%

-14.70%

mfercoin（MFER）目前實時價格為 $0.00460733。過去 24 小時內，MFER 的交易價格在 $ 0.0044108$ 0.00488057 之間波動，市場活躍度顯著。MFER 的歷史最高價為 $ 0.263597，歷史最低價為 $ 0.00351173

從短期表現來看，MFER 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.02%，過去 24 小時內變動為 +4.40%，過去 7 天內累計變動為 -14.70%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

mfercoin（MFER）市場資訊

$ 4.51M
$ 4.51M$ 4.51M

--
----

$ 4.51M
$ 4.51M$ 4.51M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,066.04
999,998,066.04 999,998,066.04

mfercoin 的目前市值為 $ 4.51M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MFER 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999998066.04，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.51M

mfercoin（MFER）價格歷史 USD

今天內，mfercoin 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.00019422
在過去30天內，mfercoin 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0012924131
在過去60天內，mfercoin 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0022751479
在過去90天內，mfercoin 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.006042975882579697

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00019422+4.40%
30天$ -0.0012924131-28.05%
60天$ -0.0022751479-49.38%
90天$ -0.006042975882579697-56.73%

什麼是mfercoin (MFER)

mfercoin: a peer-to-peer electronic mfer system

a meme coin for every crypto mfer

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

mfercoin (MFER) 資源

白皮書
官網

mfercoin 價格預測 (USD)

mfercoin（MFER）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 mfercoin（MFER）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 mfercoin 的長期和短期價格預測。

現在就查看 mfercoin 價格預測

MFER 兌換為當地貨幣

mfercoin（MFER）代幣經濟

了解 mfercoin（MFER）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 MFER 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 mfercoin (MFER) 的其他問題

mfercoin（MFER）今日價格是多少？
MFER 實時價格為 0.00460733 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 MFER 兌 USD 的價格是多少？
目前 MFER 兌 USD 的價格為 $ 0.00460733。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
mfercoin 的市值是多少？
MFER 的市值為 $ 4.51M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
MFER 的流通供應量是多少？
MFER 的流通供應量為 1000.00M USD
MFER 的歷史最高價（ATH）是多少？
MFER 的歷史最高價是 0.263597 USD
MFER 的歷史最低價（ATL）是多少？
MFER 的歷史最低價是 0.00351173 USD
MFER 的交易量是多少？
MFER 的 24 小時實時交易量為 -- USD
MFER 今年會漲嗎？
MFER 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 MFER 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 22:14:26 (UTC+8)

mfercoin（MFER）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$114,795.30
$114,795.30$114,795.30

+0.96%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,148.23
$4,148.23$4,148.23

+1.78%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.04911
$0.04911$0.04911

+55.36%

Solana 圖標

Solana

SOL

$198.91
$198.91$198.91

-0.32%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.4118
$5.4118$5.4118

-13.28%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,148.23
$4,148.23$4,148.23

+1.78%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$114,795.30
$114,795.30$114,795.30

+0.96%

Solana 圖標

Solana

SOL

$198.91
$198.91$198.91

-0.32%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6088
$2.6088$2.6088

-1.20%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20198
$0.20198$0.20198

-0.52%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Novastro 圖標

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Rome 圖標

Rome

ROME

$0.001768
$0.001768$0.001768

+194.66%

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.02466
$0.02466$0.02466

+146.60%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.1937
$0.1937$0.1937

+287.40%

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000001999
$0.000000000000000000001999$0.000000000000000000001999

+166.17%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04259
$0.04259$0.04259

+112.95%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003717
$0.0003717$0.0003717

+86.50%

Heroes of Mavia 圖標

Heroes of Mavia

MAVIA

$0.24175
$0.24175$0.24175

+50.38%