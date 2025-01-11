Mexican Peso Tether 圖標

Mexican Peso Tether 價格 (MXNT)

USD

Mexican Peso Tether (MXNT) 實時價格圖表

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-0.30%(1D)

今天 Mexican Peso Tether (MXNT) 的價格

今天 Mexican Peso Tether (MXNT) 的實時價格爲 0.04840188 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MXNT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Mexican Peso Tether 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 784.80 USD
- Mexican Peso Tether 當天價格變化爲 -0.36%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Mexican Peso Tether (MXNT) 價格表現 USD

今天內，Mexican Peso Tether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00017741813497742
在過去30天內，Mexican Peso Tether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0012471857
在過去60天內，Mexican Peso Tether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004837477
在過去90天內，Mexican Peso Tether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00317583525990061

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00017741813497742-0.36%
30天$ -0.0012471857-2.57%
60天$ -0.0004837477-0.99%
90天$ -0.00317583525990061-6.15%

Mexican Peso Tether (MXNT) 價格分析

Mexican Peso Tether 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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+0.06%

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Mexican Peso Tether (MXNT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 784.80
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什麼是Mexican Peso Tether (MXNT)

MXN₮ is a stable digital asset that is pegged 1:1 to the Mexican Peso. MXN₮ was built by the trusted team of developers behind Tether USD₮ and it operates under tether.to.

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Mexican Peso Tether (MXNT) 資源

官網

大家還在問：關於 Mexican Peso Tether (MXNT) 的其他問題

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MXNT 兌換爲當地貨幣

1 MXNT 兌換 AUD
A$0.0784110456
1 MXNT 兌換 GBP
0.0392055228
1 MXNT 兌換 EUR
0.0469498236
1 MXNT 兌換 USD
$0.04840188
1 MXNT 兌換 MYR
RM0.2173244412
1 MXNT 兌換 TRY
1.7143945896
1 MXNT 兌換 JPY
¥7.6315244196
1 MXNT 兌換 RUB
4.9190830644
1 MXNT 兌換 INR
4.1717580372
1 MXNT 兌換 IDR
Rp793.4733156672
1 MXNT 兌換 PHP
2.85571092
1 MXNT 兌換 EGP
￡E.2.4457469964
1 MXNT 兌換 BRL
R$0.2962195056
1 MXNT 兌換 CAD
C$0.0696987072
1 MXNT 兌換 BDT
5.9040613224
1 MXNT 兌換 NGN
75.0413067144
1 MXNT 兌換 UAH
2.0464314864
1 MXNT 兌換 VES
Bs2.56529964
1 MXNT 兌換 PKR
Rs13.4784715236
1 MXNT 兌換 KZT
25.541672076
1 MXNT 兌換 THB
฿1.6785771984
1 MXNT 兌換 TWD
NT$1.6025862468
1 MXNT 兌換 CHF
Fr0.0440457108
1 MXNT 兌換 HKD
HK$0.3765666264
1 MXNT 兌換 MAD
.د.م0.4859548752