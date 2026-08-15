Mexican Peso 今日價格

Mexican Peso (WMXN) 今日實時價格為 $ 0.057894，過去 24 小時內變化了 0.31%。目前 WMXN 兌 USD 的匯率為 $ 0.057894 每 WMXN。

Mexican Peso 目前市值在 $ 56,087 排名第 #-，流通供應量為 968.79K WMXN。過去 24 小時內，WMXN 的交易價格在 $ 0.057854（低點）和 $ 0.058258（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.082878，而歷史最低價為 $ 0.05439。

短期表現方面，WMXN 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.23%。過去一天，總交易量達到 $ 127.65。

Mexican Peso（WMXN）市場資訊

市值 $ 56.09K$ 56.09K $ 56.09K 成交量（24H） $ 127.65$ 127.65 $ 127.65 完全稀釋市值 $ 56.09K$ 56.09K $ 56.09K 流通量 968.79K 968.79K 968.79K 總供應量 968,788.6930900001 968,788.6930900001 968,788.6930900001

Mexican Peso 的目前市值為 $ 56.09K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 127.65。WMXN 的流通量為 968.79K，總供應量是 968788.6930900001，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 56.09K。