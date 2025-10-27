MexCrewn（MEXCREWN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00121205 24H最高價 $ 0.0014886 歷史最高 $ 0.008046 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.02% 漲跌幅（1D） -1.27% 漲跌幅（7D） -9.68%

MexCrewn（MEXCREWN）目前實時價格為 $0.00124166。過去 24 小時內，MEXCREWN 的交易價格在 $ 0.00121205 至 $ 0.0014886 之間波動，市場活躍度顯著。MEXCREWN 的歷史最高價為 $ 0.008046，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，MEXCREWN 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.02%，過去 24 小時內變動為 -1.27%，過去 7 天內累計變動為 -9.68%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

MexCrewn（MEXCREWN）市場資訊

市值 $ 124.17K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 124.17K 流通量 100.00M 總供應量 100,000,000.0

MexCrewn 的目前市值為 $ 124.17K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MEXCREWN 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 124.17K。