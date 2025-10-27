MEV Capital USDT0（MCUSDT0）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 24H最低價 $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 24H最高價 24H最低價 $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 24H最高價 $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 歷史最高 $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 最低價 $ 0.958761$ 0.958761 $ 0.958761 漲跌幅（1H） 0.00% 漲跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） -0.02% 漲跌幅（7D） -0.02%

MEV Capital USDT0（MCUSDT0）目前實時價格為 $1.021。過去 24 小時內，MCUSDT0 的交易價格在 $ 1.021 至 $ 1.021 之間波動，市場活躍度顯著。MCUSDT0 的歷史最高價為 $ 1.031，歷史最低價為 $ 0.958761。

從短期表現來看，MCUSDT0 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 0.00%，過去 7 天內累計變動為 -0.02%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

MEV Capital USDT0（MCUSDT0）市場資訊

市值 $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M 流通量 1.61M 1.61M 1.61M 總供應量 1,609,209.15113763 1,609,209.15113763 1,609,209.15113763

MEV Capital USDT0 的目前市值為 $ 1.64M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MCUSDT0 的流通量為 1.61M，總供應量是 1609209.15113763，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.64M。