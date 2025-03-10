Meupass 價格 (MPS)
今天 Meupass (MPS) 的實時價格爲 0.029826 USD。目前其市值爲 $ 635.14K USD。MPS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Meupass 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.10K USD
- Meupass 當天價格變化爲 -3.83%
- 其循環供應量爲 21.29M USD
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今天內，Meupass 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00119000850529772。
在過去30天內，Meupass 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Meupass 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Meupass 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00119000850529772
|-3.83%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Meupass 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.75%
-3.83%
-10.61%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Meupass is an innovative platform designed to revolutionize the event and gastronomy sectors by offering technological solutions for seamless event check-ins, restaurant tab openings, and QR code-based ordering, sending requests directly to the kitchen. Additionally, Meupass leverages blockchain technology to reward investors by distributing 10% of annual profits to MPS token holders. Our goal is to enhance efficiency for both users and businesses.
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|1 MPS 兌換 AUD
A$0.04712508
|1 MPS 兌換 GBP
￡0.02296602
|1 MPS 兌換 EUR
€0.02743992
|1 MPS 兌換 USD
$0.029826
|1 MPS 兌換 MYR
RM0.13153266
|1 MPS 兌換 TRY
₺1.088649
|1 MPS 兌換 JPY
¥4.39903674
|1 MPS 兌換 RUB
₽2.65182966
|1 MPS 兌換 INR
₹2.59873938
|1 MPS 兌換 IDR
Rp488.95074144
|1 MPS 兌換 PHP
₱1.7090298
|1 MPS 兌換 EGP
￡E.1.5091956
|1 MPS 兌換 BRL
R$0.17239428
|1 MPS 兌換 CAD
C$0.04265118
|1 MPS 兌換 BDT
৳3.62773638
|1 MPS 兌換 NGN
₦45.1908639
|1 MPS 兌換 UAH
₴1.23062076
|1 MPS 兌換 VES
Bs1.908864
|1 MPS 兌換 PKR
Rs8.35903476
|1 MPS 兌換 KZT
₸14.6564964
|1 MPS 兌換 THB
฿1.0051362
|1 MPS 兌換 TWD
NT$0.97948584
|1 MPS 兌換 CHF
Fr0.02594862
|1 MPS 兌換 HKD
HK$0.23174802
|1 MPS 兌換 MAD
.د.م0.29020698
|1 MPS 兌換 MXN
$0.60457302