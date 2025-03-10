Meupass 圖標

Meupass 價格 (MPS)

USD

Meupass (MPS) 實時價格圖表

$0.02982336
$0.02982336$0.02982336
-4.40%(1D)

今天 Meupass (MPS) 的價格

今天 Meupass (MPS) 的實時價格爲 0.029826 USD。目前其市值爲 $ 635.14K USD。MPS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Meupass 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.10K USD
- Meupass 當天價格變化爲 -3.83%
- 其循環供應量爲 21.29M USD

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Meupass (MPS) 價格表現 USD

今天內，Meupass 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00119000850529772
在過去30天內，Meupass 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Meupass 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Meupass 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00119000850529772-3.83%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Meupass (MPS) 價格分析

Meupass 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02945238
$ 0.02945238$ 0.02945238

$ 0.03110012
$ 0.03110012$ 0.03110012

$ 0.04520831
$ 0.04520831$ 0.04520831

-0.75%

-3.83%

-10.61%

Meupass (MPS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 635.14K
$ 635.14K$ 635.14K

$ 2.10K
$ 2.10K$ 2.10K

21.29M
21.29M 21.29M

什麼是Meupass (MPS)

Meupass is an innovative platform designed to revolutionize the event and gastronomy sectors by offering technological solutions for seamless event check-ins, restaurant tab openings, and QR code-based ordering, sending requests directly to the kitchen. Additionally, Meupass leverages blockchain technology to reward investors by distributing 10% of annual profits to MPS token holders. Our goal is to enhance efficiency for both users and businesses.

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Meupass (MPS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Meupass (MPS) 的其他問題

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MPS 兌換爲當地貨幣

1 MPS 兌換 AUD
A$0.04712508
1 MPS 兌換 GBP
0.02296602
1 MPS 兌換 EUR
0.02743992
1 MPS 兌換 USD
$0.029826
1 MPS 兌換 MYR
RM0.13153266
1 MPS 兌換 TRY
1.088649
1 MPS 兌換 JPY
¥4.39903674
1 MPS 兌換 RUB
2.65182966
1 MPS 兌換 INR
2.59873938
1 MPS 兌換 IDR
Rp488.95074144
1 MPS 兌換 PHP
1.7090298
1 MPS 兌換 EGP
￡E.1.5091956
1 MPS 兌換 BRL
R$0.17239428
1 MPS 兌換 CAD
C$0.04265118
1 MPS 兌換 BDT
3.62773638
1 MPS 兌換 NGN
45.1908639
1 MPS 兌換 UAH
1.23062076
1 MPS 兌換 VES
Bs1.908864
1 MPS 兌換 PKR
Rs8.35903476
1 MPS 兌換 KZT
14.6564964
1 MPS 兌換 THB
฿1.0051362
1 MPS 兌換 TWD
NT$0.97948584
1 MPS 兌換 CHF
Fr0.02594862
1 MPS 兌換 HKD
HK$0.23174802
1 MPS 兌換 MAD
.د.م0.29020698
1 MPS 兌換 MXN
$0.60457302