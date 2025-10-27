Metronome Synth USD（MSUSD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.996409 $ 0.996409 $ 0.996409 24H最低價 $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 24H最高價 24H最低價 $ 0.996409$ 0.996409 $ 0.996409 24H最高價 $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 歷史最高 $ 3.43$ 3.43 $ 3.43 最低價 $ 0.427862$ 0.427862 $ 0.427862 漲跌幅（1H） +0.02% 漲跌幅（1D） -0.87% 漲跌幅（7D） +0.21% 漲跌幅（7D） +0.21%

Metronome Synth USD（MSUSD）目前實時價格為 $0.997682。過去 24 小時內，MSUSD 的交易價格在 $ 0.996409 至 $ 1.006 之間波動，市場活躍度顯著。MSUSD 的歷史最高價為 $ 3.43，歷史最低價為 $ 0.427862。

從短期表現來看，MSUSD 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.02%，過去 24 小時內變動為 -0.87%，過去 7 天內累計變動為 +0.21%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Metronome Synth USD（MSUSD）市場資訊

市值 $ 20.16M$ 20.16M $ 20.16M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 20.17M$ 20.17M $ 20.17M 流通量 20.21M 20.21M 20.21M 總供應量 20,219,458.62913541 20,219,458.62913541 20,219,458.62913541

Metronome Synth USD 的目前市值為 $ 20.16M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MSUSD 的流通量為 20.21M，總供應量是 20219458.62913541，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 20.17M。