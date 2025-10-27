Metronome Synth ETH（MSETH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 4,040.03 $ 4,040.03 $ 4,040.03 24H最低價 $ 4,235.32 $ 4,235.32 $ 4,235.32 24H最高價 24H最低價 $ 4,040.03$ 4,040.03 $ 4,040.03 24H最高價 $ 4,235.32$ 4,235.32 $ 4,235.32 歷史最高 $ 4,925.56$ 4,925.56 $ 4,925.56 最低價 $ 976.13$ 976.13 $ 976.13 漲跌幅（1H） -0.34% 漲跌幅（1D） +1.50% 漲跌幅（7D） +2.95% 漲跌幅（7D） +2.95%

Metronome Synth ETH（MSETH）目前實時價格為 $4,136.38。過去 24 小時內，MSETH 的交易價格在 $ 4,040.03 至 $ 4,235.32 之間波動，市場活躍度顯著。MSETH 的歷史最高價為 $ 4,925.56，歷史最低價為 $ 976.13。

從短期表現來看，MSETH 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.34%，過去 24 小時內變動為 +1.50%，過去 7 天內累計變動為 +2.95%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Metronome Synth ETH（MSETH）市場資訊

市值 $ 41.49M$ 41.49M $ 41.49M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 41.49M$ 41.49M $ 41.49M 流通量 10.02K 10.02K 10.02K 總供應量 10,023.58530595346 10,023.58530595346 10,023.58530595346

Metronome Synth ETH 的目前市值為 $ 41.49M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MSETH 的流通量為 10.02K，總供應量是 10023.58530595346，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 41.49M。