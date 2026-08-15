Meter Governance 今日價格

Meter Governance (MTRG) 今日實時價格為 $ 0.01299709，過去 24 小時內變化了 0.62%。目前 MTRG 兌 USD 的匯率為 $ 0.01299709 每 MTRG。

Meter Governance 目前市值在 $ 498,796 排名第 #-，流通供應量為 38.38M MTRG。過去 24 小時內，MTRG 的交易價格在 $ 0.01276777（低點）和 $ 0.01326809（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 16.47，而歷史最低價為 $ 0.00917351。

短期表現方面，MTRG 在過去一小時內波動了 -0.52%，過去7 天內波動了 -1.91%。過去一天，總交易量達到 $ 9.06K。

Meter Governance（MTRG）市場資訊

市值 $ 498.80K$ 498.80K $ 498.80K 成交量（24H） $ 9.06K$ 9.06K $ 9.06K 完全稀釋市值 $ 705.48K$ 705.48K $ 705.48K 流通量 38.38M 38.38M 38.38M 總供應量 54,279,615.13616378 54,279,615.13616378 54,279,615.13616378

Meter Governance 的目前市值為 $ 498.80K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 9.06K。MTRG 的流通量為 38.38M，總供應量是 54279615.13616378，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 705.48K。