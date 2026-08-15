Meteor Coin 今日價格

Meteor Coin (MTO) 今日實時價格為 $ 0.00487964，過去 24 小時內變化了 0.29%。目前 MTO 兌 USD 的匯率為 $ 0.00487964 每 MTO。

Meteor Coin 目前市值在 $ 488,064 排名第 #-，流通供應量為 100.00M MTO。過去 24 小時內，MTO 的交易價格在 $ 0.00485919（低點）和 $ 0.00488291（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01777601，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MTO 在過去一小時內波動了 +0.10%，過去7 天內波動了 +3.63%。過去一天，總交易量達到 $ 47.05K。

Meteor Coin（MTO）市場資訊

市值 $ 488.06K$ 488.06K $ 488.06K 成交量（24H） $ 47.05K$ 47.05K $ 47.05K 完全稀釋市值 $ 488.06K$ 488.06K $ 488.06K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Meteor Coin 的目前市值為 $ 488.06K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 47.05K。MTO 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 488.06K。