MetaVPad 今日價格

MetaVPad (METAV) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.05%。目前 METAV 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 METAV。

MetaVPad 目前市值在 $ 75,862 排名第 #-，流通供應量為 220.00M METAV。過去 24 小時內，METAV 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.480879，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，METAV 在過去一小時內波動了 +0.34%，過去7 天內波動了 +2.69%。過去一天，總交易量達到 $ 2.96。

MetaVPad（METAV）市場資訊

市值 $ 75.86K$ 75.86K $ 75.86K 成交量（24H） $ 2.96$ 2.96 $ 2.96 完全稀釋市值 $ 671.39K$ 671.39K $ 671.39K 流通量 220.00M 220.00M 220.00M 總供應量 1,946,663,461.549504 1,946,663,461.549504 1,946,663,461.549504

MetaVPad 的目前市值為 $ 75.86K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.96。METAV 的流通量為 220.00M，總供應量是 1946663461.549504，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 671.39K。