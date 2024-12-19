Metaverse Index 圖標

Metaverse Index 價格 (MVI)

USD

Metaverse Index (MVI) 實時價格圖表

$39.68
$39.68$39.68
-5.60%(1D)

今天 Metaverse Index (MVI) 的價格

今天 Metaverse Index (MVI) 的實時價格爲 39.65 USD。目前其市值爲 $ 5.77M USD。MVI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Metaverse Index 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.78K USD
- Metaverse Index 當天價格變化爲 -5.62%
- 其循環供應量爲 145.28K USD

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Metaverse Index (MVI) 價格表現 USD

今天內，Metaverse Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.36300038143075
在過去30天內，Metaverse Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +14.5517561800
在過去60天內，Metaverse Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +18.1012202150
在過去90天內，Metaverse Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +15.09246933934972

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -2.36300038143075-5.62%
30天$ +14.5517561800+36.70%
60天$ +18.1012202150+45.65%
90天$ +15.09246933934972+61.46%

Metaverse Index (MVI) 價格分析

Metaverse Index 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 37.33
$ 37.33$ 37.33

$ 42.71
$ 42.71$ 42.71

$ 372.65
$ 372.65$ 372.65

-1.02%

-5.62%

-18.34%

Metaverse Index (MVI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 5.77M
$ 5.77M$ 5.77M

$ 2.78K
$ 2.78K$ 2.78K

145.28K
145.28K 145.28K

什麼是Metaverse Index (MVI)

The Metaverse Index is designed to capture the trend of entertainment, sports and business shifting to a virtual environment, with economic activity in this environment taking place on the Ethereum blockchain.

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Metaverse Index (MVI) 資源

官網

大家還在問：關於 Metaverse Index (MVI) 的其他問題

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MVI 兌換爲當地貨幣

1 MVI 兌換 AUD
A$63.44
1 MVI 兌換 GBP
31.3235
1 MVI 兌換 EUR
38.064
1 MVI 兌換 USD
$39.65
1 MVI 兌換 MYR
RM178.425
1 MVI 兌換 TRY
1,390.5255
1 MVI 兌換 JPY
¥6,221.4815
1 MVI 兌換 RUB
4,101.396
1 MVI 兌換 INR
3,373.0255
1 MVI 兌換 IDR
Rp649,999.896
1 MVI 兌換 PHP
2,341.729
1 MVI 兌換 EGP
￡E.2,018.185
1 MVI 兌換 BRL
R$249.002
1 MVI 兌換 CAD
C$56.6995
1 MVI 兌換 BDT
4,738.5715
1 MVI 兌換 NGN
61,663.68
1 MVI 兌換 UAH
1,664.507
1 MVI 兌換 VES
Bs1,982.5
1 MVI 兌換 PKR
Rs11,034.9915
1 MVI 兌換 KZT
20,802.3725
1 MVI 兌換 THB
฿1,369.9075
1 MVI 兌換 TWD
NT$1,294.5725
1 MVI 兌換 CHF
Fr35.2885
1 MVI 兌換 HKD
HK$308.0805
1 MVI 兌換 MAD
.د.م397.6895