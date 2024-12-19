Metaverse Index 價格 (MVI)
今天 Metaverse Index (MVI) 的實時價格爲 39.65 USD。目前其市值爲 $ 5.77M USD。MVI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Metaverse Index 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.78K USD
- Metaverse Index 當天價格變化爲 -5.62%
- 其循環供應量爲 145.28K USD
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今天內，Metaverse Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.36300038143075。
在過去30天內，Metaverse Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +14.5517561800。
在過去60天內，Metaverse Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +18.1012202150。
在過去90天內，Metaverse Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +15.09246933934972。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -2.36300038143075
|-5.62%
|30天
|$ +14.5517561800
|+36.70%
|60天
|$ +18.1012202150
|+45.65%
|90天
|$ +15.09246933934972
|+61.46%
Metaverse Index 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.02%
-5.62%
-18.34%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The Metaverse Index is designed to capture the trend of entertainment, sports and business shifting to a virtual environment, with economic activity in this environment taking place on the Ethereum blockchain.
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|1 MVI 兌換 AUD
A$63.44
|1 MVI 兌換 GBP
￡31.3235
|1 MVI 兌換 EUR
€38.064
|1 MVI 兌換 USD
$39.65
|1 MVI 兌換 MYR
RM178.425
|1 MVI 兌換 TRY
₺1,390.5255
|1 MVI 兌換 JPY
¥6,221.4815
|1 MVI 兌換 RUB
₽4,101.396
|1 MVI 兌換 INR
₹3,373.0255
|1 MVI 兌換 IDR
Rp649,999.896
|1 MVI 兌換 PHP
₱2,341.729
|1 MVI 兌換 EGP
￡E.2,018.185
|1 MVI 兌換 BRL
R$249.002
|1 MVI 兌換 CAD
C$56.6995
|1 MVI 兌換 BDT
৳4,738.5715
|1 MVI 兌換 NGN
₦61,663.68
|1 MVI 兌換 UAH
₴1,664.507
|1 MVI 兌換 VES
Bs1,982.5
|1 MVI 兌換 PKR
Rs11,034.9915
|1 MVI 兌換 KZT
₸20,802.3725
|1 MVI 兌換 THB
฿1,369.9075
|1 MVI 兌換 TWD
NT$1,294.5725
|1 MVI 兌換 CHF
Fr35.2885
|1 MVI 兌換 HKD
HK$308.0805
|1 MVI 兌換 MAD
.د.م397.6895