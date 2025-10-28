Metavault Trade（MVX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.04597819 $ 0.04597819 $ 0.04597819 24H最低價 $ 0.051575 $ 0.051575 $ 0.051575 24H最高價 24H最低價 $ 0.04597819$ 0.04597819 $ 0.04597819 24H最高價 $ 0.051575$ 0.051575 $ 0.051575 歷史最高 $ 4.62$ 4.62 $ 4.62 最低價 $ 0.00148601$ 0.00148601 $ 0.00148601 漲跌幅（1H） +1.86% 漲跌幅（1D） +2.67% 漲跌幅（7D） +6.21% 漲跌幅（7D） +6.21%

Metavault Trade（MVX）目前實時價格為 $0.050319。過去 24 小時內，MVX 的交易價格在 $ 0.04597819 至 $ 0.051575 之間波動，市場活躍度顯著。MVX 的歷史最高價為 $ 4.62，歷史最低價為 $ 0.00148601。

從短期表現來看，MVX 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.86%，過去 24 小時內變動為 +2.67%，過去 7 天內累計變動為 +6.21%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Metavault Trade（MVX）市場資訊

市值 $ 126.43K$ 126.43K $ 126.43K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 201.28K$ 201.28K $ 201.28K 流通量 2.51M 2.51M 2.51M 總供應量 4,000,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0

Metavault Trade 的目前市值為 $ 126.43K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MVX 的流通量為 2.51M，總供應量是 4000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 201.28K。