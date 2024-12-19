Metavault DAO 圖標

Metavault DAO 價格 (MVD)

USD

Metavault DAO (MVD) 實時價格圖表

$4.56
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0.00%(1D)

今天 Metavault DAO (MVD) 的價格

今天 Metavault DAO (MVD) 的實時價格爲 4.56 USD。目前其市值爲 $ 944.42K USD。MVD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Metavault DAO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 102.39 USD
- Metavault DAO 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 207.01K USD

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Metavault DAO (MVD) 價格表現 USD

今天內，Metavault DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Metavault DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2817031200
在過去60天內，Metavault DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.1233974960
在過去90天內，Metavault DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.8944532968092446

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.2817031200+6.18%
60天$ +1.1233974960+24.64%
90天$ +0.8944532968092446+24.40%

Metavault DAO (MVD) 價格分析

Metavault DAO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 0
$ 0$ 0

$ 15.09
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--

--

+9.18%

Metavault DAO (MVD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 944.42K
$ 944.42K$ 944.42K

$ 102.39
$ 102.39$ 102.39

207.01K
207.01K 207.01K

什麼是Metavault DAO (MVD)

Metavault is a community-controlled treasury and decentralised venture capital vehicle that allows anyone to invest in the latest and most profitable Blockchain, DeFi and metaverse projects and strategies.

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Metavault DAO (MVD) 資源

官網

大家還在問：關於 Metavault DAO (MVD) 的其他問題

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MVD 兌換爲當地貨幣

1 MVD 兌換 AUD
A$7.296
1 MVD 兌換 GBP
3.6024
1 MVD 兌換 EUR
4.3776
1 MVD 兌換 USD
$4.56
1 MVD 兌換 MYR
RM20.52
1 MVD 兌換 TRY
159.9192
1 MVD 兌換 JPY
¥715.5096
1 MVD 兌換 RUB
471.6864
1 MVD 兌換 INR
387.9192
1 MVD 兌換 IDR
Rp74,754.0864
1 MVD 兌換 PHP
269.3136
1 MVD 兌換 EGP
￡E.232.104
1 MVD 兌換 BRL
R$28.6368
1 MVD 兌換 CAD
C$6.5208
1 MVD 兌換 BDT
544.9656
1 MVD 兌換 NGN
7,091.712
1 MVD 兌換 UAH
191.4288
1 MVD 兌換 VES
Bs228
1 MVD 兌換 PKR
Rs1,269.0936
1 MVD 兌換 KZT
2,392.404
1 MVD 兌換 THB
฿157.548
1 MVD 兌換 TWD
NT$148.884
1 MVD 兌換 CHF
Fr4.0584
1 MVD 兌換 HKD
HK$35.4312
1 MVD 兌換 MAD
.د.م45.7368