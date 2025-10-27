Metaplex 目前實時價格為 0.231353 USD。跟蹤 MPLX 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 MPLX 價格趨勢。Metaplex 目前實時價格為 0.231353 USD。跟蹤 MPLX 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 MPLX 價格趨勢。

Metaplex 價格 (MPLX)

1 MPLX 兌換為 USD 的實時價格：

$0.231241
$0.231241$0.231241
+1.60%1D
Metaplex (MPLX) 實時價格圖表
Metaplex（MPLX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
24H最低價
24H最高價

-0.04%

+1.70%

+2.13%

+2.13%

Metaplex（MPLX）目前實時價格為 $0.231353。過去 24 小時內，MPLX 的交易價格在 $ 0.227415$ 0.234066 之間波動，市場活躍度顯著。MPLX 的歷史最高價為 $ 0.896784，歷史最低價為 $ 0.02528374

從短期表現來看，MPLX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.04%，過去 24 小時內變動為 +1.70%，過去 7 天內累計變動為 +2.13%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Metaplex（MPLX）市場資訊

Metaplex 的目前市值為 $ 132.50M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MPLX 的流通量為 572.71M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 231.36M

Metaplex（MPLX）價格歷史 USD

今天內，Metaplex 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.00386664
在過去30天內，Metaplex 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0251687077
在過去60天內，Metaplex 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0409398798
在過去90天內，Metaplex 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0577644422321835

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00386664+1.70%
30天$ -0.0251687077-10.87%
60天$ +0.0409398798+17.70%
90天$ +0.0577644422321835+33.28%

什麼是Metaplex (MPLX)

Metaplex (MPLX) is the standard for launching tokens and NFTs on Solana. Used to create 99% of tokens and NFTs on Solana, Metaplex powers the network’s biggest stablecoins, RWAs, DEXs, launchpads, wallets, DePIN networks, DeFi apps and games, with more than 900 million assets created and over $10 billion in transaction value. 50% of Metaplex protocol revenue is used to buy back MPLX for the Metaplex DAO.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。

Metaplex (MPLX) 資源

官網

Metaplex 價格預測 (USD)

Metaplex（MPLX）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Metaplex（MPLX）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Metaplex 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Metaplex 價格預測

MPLX 兌換為當地貨幣

Metaplex（MPLX）代幣經濟

了解 Metaplex（MPLX）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 MPLX 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Metaplex (MPLX) 的其他問題

Metaplex（MPLX）今日價格是多少？
MPLX 實時價格為 0.231353 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 MPLX 兌 USD 的價格是多少？
目前 MPLX 兌 USD 的價格為 $ 0.231353。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Metaplex 的市值是多少？
MPLX 的市值為 $ 132.50M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
MPLX 的流通供應量是多少？
MPLX 的流通供應量為 572.71M USD
MPLX 的歷史最高價（ATH）是多少？
MPLX 的歷史最高價是 0.896784 USD
MPLX 的歷史最低價（ATL）是多少？
MPLX 的歷史最低價是 0.02528374 USD
MPLX 的交易量是多少？
MPLX 的 24 小時實時交易量為 -- USD
MPLX 今年會漲嗎？
MPLX 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 MPLX 價格預測 獲取更深入的分析。
Metaplex（MPLX）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

