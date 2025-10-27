Metaplex（MPLX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.227415 $ 0.227415 $ 0.227415 24H最低價 $ 0.234066 $ 0.234066 $ 0.234066 24H最高價 24H最低價 $ 0.227415$ 0.227415 $ 0.227415 24H最高價 $ 0.234066$ 0.234066 $ 0.234066 歷史最高 $ 0.896784$ 0.896784 $ 0.896784 最低價 $ 0.02528374$ 0.02528374 $ 0.02528374 漲跌幅（1H） -0.04% 漲跌幅（1D） +1.70% 漲跌幅（7D） +2.13% 漲跌幅（7D） +2.13%

Metaplex（MPLX）目前實時價格為 $0.231353。過去 24 小時內，MPLX 的交易價格在 $ 0.227415 至 $ 0.234066 之間波動，市場活躍度顯著。MPLX 的歷史最高價為 $ 0.896784，歷史最低價為 $ 0.02528374。

從短期表現來看，MPLX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.04%，過去 24 小時內變動為 +1.70%，過去 7 天內累計變動為 +2.13%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Metaplex（MPLX）市場資訊

市值 $ 132.50M$ 132.50M $ 132.50M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 231.36M$ 231.36M $ 231.36M 流通量 572.71M 572.71M 572.71M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Metaplex 的目前市值為 $ 132.50M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MPLX 的流通量為 572.71M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 231.36M。