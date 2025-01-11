Metan Evolutions 圖標

Metan Evolutions 價格 (METAN)

USD

Metan Evolutions (METAN) 實時價格圖表

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$0.00255372$0.00255372
+2.50%(1D)

今天 Metan Evolutions (METAN) 的價格

今天 Metan Evolutions (METAN) 的實時價格爲 0.00255372 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。METAN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Metan Evolutions 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.47K USD
- Metan Evolutions 當天價格變化爲 +2.52%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Metan Evolutions (METAN) 價格表現 USD

今天內，Metan Evolutions 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Metan Evolutions 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007641692
在過去60天內，Metan Evolutions 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000513966
在過去90天內，Metan Evolutions 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003433378871095136

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+2.52%
30天$ -0.0007641692-29.92%
60天$ -0.0000513966-2.01%
90天$ -0.0003433378871095136-11.85%

Metan Evolutions (METAN) 價格分析

Metan Evolutions 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00231207
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$ 0.00268984
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$ 0.329025
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+2.39%

+2.52%

-13.96%

Metan Evolutions (METAN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 1.47K
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什麼是Metan Evolutions (METAN)

Metan Evolution is a game application platform on THE Blockchain (network). The game has NFT items with different and unique characteristics, features and rarity. Rewards in-game are organized according to GameFi architecture, allowing players to collect more NFT items and increase their values over time.

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Metan Evolutions (METAN) 資源

官網

大家還在問：關於 Metan Evolutions (METAN) 的其他問題

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METAN 兌換爲當地貨幣

1 METAN 兌換 AUD
A$0.0041370264
1 METAN 兌換 GBP
0.0020685132
1 METAN 兌換 EUR
0.0024771084
1 METAN 兌換 USD
$0.00255372
1 METAN 兌換 MYR
RM0.0114662028
1 METAN 兌換 TRY
0.0904527624
1 METAN 兌換 JPY
¥0.4026450324
1 METAN 兌換 RUB
0.2595345636
1 METAN 兌換 INR
0.2201051268
1 METAN 兌換 IDR
Rp41.8642555968
1 METAN 兌換 PHP
0.15066948
1 METAN 兌換 EGP
￡E.0.1290394716
1 METAN 兌換 BRL
R$0.0156287664
1 METAN 兌換 CAD
C$0.0036773568
1 METAN 兌換 BDT
0.3115027656
1 METAN 兌換 NGN
3.9592364136
1 METAN 兌換 UAH
0.1079712816
1 METAN 兌換 VES
Bs0.13534716
1 METAN 兌換 PKR
Rs0.7111344084
1 METAN 兌換 KZT
1.347598044
1 METAN 兌換 THB
฿0.0885630096
1 METAN 兌換 TWD
NT$0.0845536692
1 METAN 兌換 CHF
Fr0.0023238852
1 METAN 兌換 HKD
HK$0.0198679416
1 METAN 兌換 MAD
.د.م0.0256393488