Metan Evolutions 價格 (METAN)
今天 Metan Evolutions (METAN) 的實時價格爲 0.00255372 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。METAN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Metan Evolutions 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.47K USD
- Metan Evolutions 當天價格變化爲 +2.52%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Metan Evolutions 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Metan Evolutions 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007641692。
在過去60天內，Metan Evolutions 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000513966。
在過去90天內，Metan Evolutions 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003433378871095136。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+2.52%
|30天
|$ -0.0007641692
|-29.92%
|60天
|$ -0.0000513966
|-2.01%
|90天
|$ -0.0003433378871095136
|-11.85%
Metan Evolutions 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+2.39%
+2.52%
-13.96%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Metan Evolution is a game application platform on THE Blockchain (network). The game has NFT items with different and unique characteristics, features and rarity. Rewards in-game are organized according to GameFi architecture, allowing players to collect more NFT items and increase their values over time.
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|1 METAN 兌換 AUD
A$0.0041370264
|1 METAN 兌換 GBP
￡0.0020685132
|1 METAN 兌換 EUR
€0.0024771084
|1 METAN 兌換 USD
$0.00255372
|1 METAN 兌換 MYR
RM0.0114662028
|1 METAN 兌換 TRY
₺0.0904527624
|1 METAN 兌換 JPY
¥0.4026450324
|1 METAN 兌換 RUB
₽0.2595345636
|1 METAN 兌換 INR
₹0.2201051268
|1 METAN 兌換 IDR
Rp41.8642555968
|1 METAN 兌換 PHP
₱0.15066948
|1 METAN 兌換 EGP
￡E.0.1290394716
|1 METAN 兌換 BRL
R$0.0156287664
|1 METAN 兌換 CAD
C$0.0036773568
|1 METAN 兌換 BDT
৳0.3115027656
|1 METAN 兌換 NGN
₦3.9592364136
|1 METAN 兌換 UAH
₴0.1079712816
|1 METAN 兌換 VES
Bs0.13534716
|1 METAN 兌換 PKR
Rs0.7111344084
|1 METAN 兌換 KZT
₸1.347598044
|1 METAN 兌換 THB
฿0.0885630096
|1 METAN 兌換 TWD
NT$0.0845536692
|1 METAN 兌換 CHF
Fr0.0023238852
|1 METAN 兌換 HKD
HK$0.0198679416
|1 METAN 兌換 MAD
.د.م0.0256393488