MetaMUI 今日價格

MetaMUI (MMUI) 今日實時價格為 $ 0.02218029，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 MMUI 兌 USD 的匯率為 $ 0.02218029 每 MMUI。

MetaMUI 目前市值在 $ 10,555,567 排名第 #-，流通供應量為 475.90M MMUI。過去 24 小時內，MMUI 的交易價格在 $ 0.02207839（低點）和 $ 0.02219845（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.935688，而歷史最低價為 $ 0.00998802。

短期表現方面，MMUI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.48%。過去一天，總交易量達到 $ 565.50K。

MetaMUI（MMUI）市場資訊

市值 $ 10.56M$ 10.56M $ 10.56M 成交量（24H） $ 565.50K$ 565.50K $ 565.50K 完全稀釋市值 $ 17.74M$ 17.74M $ 17.74M 流通量 475.90M 475.90M 475.90M 總供應量 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

MetaMUI 的目前市值為 $ 10.56M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 565.50K。MMUI 的流通量為 475.90M，總供應量是 800000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 17.74M。