MetaMask USD（MUSD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.996317 $ 0.996317 $ 0.996317 24H最低價 $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 24H最高價 24H最低價 $ 0.996317$ 0.996317 $ 0.996317 24H最高價 $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 歷史最高 $ 1.085$ 1.085 $ 1.085 最低價 $ 0.925488$ 0.925488 $ 0.925488 漲跌幅（1H） -0.10% 漲跌幅（1D） -0.17% 漲跌幅（7D） +0.11% 漲跌幅（7D） +0.11%

MetaMask USD（MUSD）目前實時價格為 $0.999471。過去 24 小時內，MUSD 的交易價格在 $ 0.996317 至 $ 1.005 之間波動，市場活躍度顯著。MUSD 的歷史最高價為 $ 1.085，歷史最低價為 $ 0.925488。

從短期表現來看，MUSD 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.10%，過去 24 小時內變動為 -0.17%，過去 7 天內累計變動為 +0.11%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

MetaMask USD（MUSD）市場資訊

市值 $ 49.36M$ 49.36M $ 49.36M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 49.36M$ 49.36M $ 49.36M 流通量 49.47M 49.47M 49.47M 總供應量 49,465,135.411137 49,465,135.411137 49,465,135.411137

MetaMask USD 的目前市值為 $ 49.36M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MUSD 的流通量為 49.47M，總供應量是 49465135.411137，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 49.36M。