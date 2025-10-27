Metamars（MARS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00482491 24H最高價 $ 0.00577075 歷史最高 $ 1.88 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -14.07% 漲跌幅（1D） -13.84% 漲跌幅（7D） -17.10%

Metamars（MARS）目前實時價格為 $0.00482491。過去 24 小時內，MARS 的交易價格在 $ 0.00482491 至 $ 0.00577075 之間波動，市場活躍度顯著。MARS 的歷史最高價為 $ 1.88，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，MARS 在過去 1 小時內的價格變動為 -14.07%，過去 24 小時內變動為 -13.84%，過去 7 天內累計變動為 -17.10%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Metamars（MARS）市場資訊

市值 $ 1.03M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.25M 流通量 213.53M 總供應量 260,000,000.0

Metamars 的目前市值為 $ 1.03M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MARS 的流通量為 213.53M，總供應量是 260000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.25M。