MetaHub 圖標

MetaHub 價格 (MEN)

USD

MetaHub (MEN) 實時價格圖表

$0.03252142
$0.03252142$0.03252142
+3.20%(1D)

今天 MetaHub (MEN) 的價格

今天 MetaHub (MEN) 的實時價格爲 0.03252142 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MEN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
MetaHub 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 46.13K USD
- MetaHub 當天價格變化爲 +3.28%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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MetaHub (MEN) 價格表現 USD

今天內，MetaHub 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00103363
在過去30天內，MetaHub 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0195475393
在過去60天內，MetaHub 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0201379006
在過去90天內，MetaHub 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.06173912308971321

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00103363+3.28%
30天$ -0.0195475393-60.10%
60天$ -0.0201379006-61.92%
90天$ -0.06173912308971321-65.49%

MetaHub (MEN) 價格分析

MetaHub 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03098521
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$ 0.03463104
$ 0.03463104$ 0.03463104

$ 0.63968
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+0.43%

+3.28%

-20.80%

MetaHub (MEN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 46.13K
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什麼是MetaHub (MEN)

MetaHub Finnace - The Leading Platform for Building the Web3 Affiliate Community

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MetaHub (MEN) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 MetaHub (MEN) 的其他問題

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MEN 兌換爲當地貨幣

1 MEN 兌換 AUD
A$0.0526847004
1 MEN 兌換 GBP
0.0263423502
1 MEN 兌換 EUR
0.0315457774
1 MEN 兌換 USD
$0.03252142
1 MEN 兌換 MYR
RM0.1460211758
1 MEN 兌換 TRY
1.1519086964
1 MEN 兌換 JPY
¥5.1276522914
1 MEN 兌換 RUB
3.3051519146
1 MEN 兌換 INR
2.8030211898
1 MEN 兌換 IDR
Rp533.1379474848
1 MEN 兌換 PHP
1.91876378
1 MEN 兌換 EGP
￡E.1.6433073526
1 MEN 兌換 BRL
R$0.1990310904
1 MEN 兌換 CAD
C$0.0468308448
1 MEN 兌換 BDT
3.9669628116
1 MEN 兌換 NGN
50.4205591396
1 MEN 兌換 UAH
1.3750056376
1 MEN 兌換 VES
Bs1.72363526
1 MEN 兌換 PKR
Rs9.0562398274
1 MEN 兌換 KZT
17.161553334
1 MEN 兌換 THB
฿1.1278428456
1 MEN 兌換 TWD
NT$1.0767842162
1 MEN 兌換 CHF
Fr0.0295944922
1 MEN 兌換 HKD
HK$0.2530166476
1 MEN 兌換 MAD
.د.م0.3265150568