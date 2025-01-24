Metagame Arena 圖標

Metagame Arena 價格 (MGA)

USD

Metagame Arena (MGA) 實時價格圖表

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-1.80%(1D)

今天 Metagame Arena (MGA) 的價格

今天 Metagame Arena (MGA) 的實時價格爲 0.00117921 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MGA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Metagame Arena 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 426.53 USD
- Metagame Arena 當天價格變化爲 -1.81%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Metagame Arena (MGA) 價格表現 USD

今天內，Metagame Arena 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Metagame Arena 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001129263
在過去60天內，Metagame Arena 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004183358
在過去90天內，Metagame Arena 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008786179091243933

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-1.81%
30天$ -0.0001129263-9.57%
60天$ -0.0004183358-35.47%
90天$ -0.0008786179091243933-42.69%

Metagame Arena (MGA) 價格分析

Metagame Arena 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00113749
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$ 0.001202
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$ 6.45
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+0.03%

-1.81%

-8.17%

Metagame Arena (MGA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 426.53
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什麼是Metagame Arena (MGA)

Metagame Arena Studio is a blockchain development company and the creators of the Prometheus NFT game,Prometheus is the first on-chain strategy Role Playing NFT game launched on BSC.

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Metagame Arena (MGA) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Metagame Arena (MGA) 的其他問題

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MGA 兌換爲當地貨幣

1 MGA 兌換 AUD
A$0.0018631518
1 MGA 兌換 GBP
0.000943368
1 MGA 兌換 EUR
0.0011202495
1 MGA 兌換 USD
$0.00117921
1 MGA 兌換 MYR
RM0.0051767319
1 MGA 兌換 TRY
0.042097797
1 MGA 兌換 JPY
¥0.1831902735
1 MGA 兌換 RUB
0.1177677027
1 MGA 兌換 INR
0.1016832783
1 MGA 兌換 IDR
Rp19.0195134663
1 MGA 兌換 PHP
0.0688304877
1 MGA 兌換 EGP
￡E.0.0592906788
1 MGA 兌換 BRL
R$0.0069809232
1 MGA 兌換 CAD
C$0.0016862703
1 MGA 兌換 BDT
0.143627778
1 MGA 兌換 NGN
1.833907392
1 MGA 兌換 UAH
0.0494560674
1 MGA 兌換 VES
Bs0.06603576
1 MGA 兌換 PKR
Rs0.3282802719
1 MGA 兌換 KZT
0.6132127842
1 MGA 兌換 THB
฿0.0397511691
1 MGA 兌換 TWD
NT$0.0385129986
1 MGA 兌換 CHF
Fr0.001061289
1 MGA 兌換 HKD
HK$0.0091742538
1 MGA 兌換 MAD
.د.م0.0117685158