MetaFight Token 今日價格

MetaFight Token (MFT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 MFT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MFT。

MetaFight Token 目前市值在 $ 10,941.33 排名第 #-，流通供應量為 26.66M MFT。過去 24 小時內，MFT 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.190357，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MFT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.16%。過去一天，總交易量達到 $ 2.00。

MetaFight Token（MFT）市場資訊

市值 $ 10.94K$ 10.94K $ 10.94K 成交量（24H） $ 2.00$ 2.00 $ 2.00 完全稀釋市值 $ 41.04K$ 41.04K $ 41.04K 流通量 26.66M 26.66M 26.66M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

MetaFight Token 的目前市值為 $ 10.94K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.00。MFT 的流通量為 26.66M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 41.04K。