MetaDOS 今日價格

MetaDOS (SECOND) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.54%。目前 SECOND 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SECOND。

MetaDOS 目前市值在 $ 32,474 排名第 #-，流通供應量為 6.51B SECOND。過去 24 小時內，SECOND 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01329108，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SECOND 在過去一小時內波動了 -0.26%，過去7 天內波動了 +1.82%。過去一天，總交易量達到 --。

MetaDOS（SECOND）市場資訊

市值 $ 32.47K$ 32.47K $ 32.47K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 32.90K$ 32.90K $ 32.90K 流通量 6.51B 6.51B 6.51B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

MetaDOS 的目前市值為 $ 32.47K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SECOND 的流通量為 6.51B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 32.90K。