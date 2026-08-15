MetaDAO 今日價格

MetaDAO (META) 今日實時價格為 $ 4,62，過去 24 小時內變化了 1,38%。目前 META 兌 USD 的匯率為 $ 4,62 每 META。

MetaDAO 目前市值在 $ 104 746 652 排名第 #-，流通供應量為 22,68M META。過去 24 小時內，META 的交易價格在 $ 4,58（低點）和 $ 4,71（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 10,84，而歷史最低價為 $ 0,724356。

短期表現方面，META 在過去一小時內波動了 +0,45%，過去7 天內波動了 -9,25%。過去一天，總交易量達到 $ 666,54K。

MetaDAO（META）市場資訊

市值 $ 104,75M$ 104,75M $ 104,75M 成交量（24H） $ 666,54K$ 666,54K $ 666,54K 完全稀釋市值 $ 104,75M$ 104,75M $ 104,75M 流通量 22,68M 22,68M 22,68M 總供應量 22 684 693,490689 22 684 693,490689 22 684 693,490689

MetaDAO 的目前市值為 $ 104,75M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 666,54K。META 的流通量為 22,68M，總供應量是 22684693.490689，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 104,75M。