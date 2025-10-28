Metacourt（BLS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.02130219$ 0.02130219 $ 0.02130219 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

Metacourt（BLS）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BLS 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BLS 的歷史最高價為 $ 0.02130219，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BLS 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Metacourt（BLS）市場資訊

市值 $ 65.41K$ 65.41K $ 65.41K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 219.65K$ 219.65K $ 219.65K 流通量 254.63M 254.63M 254.63M 總供應量 854,998,985.0 854,998,985.0 854,998,985.0

Metacourt 的目前市值為 $ 65.41K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BLS 的流通量為 254.63M，總供應量是 854998985.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 219.65K。