MetaArena 今日價格

MetaArena (TIMI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.87%。目前 TIMI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TIMI。

MetaArena 目前市值在 $ 234,302 排名第 #-，流通供應量為 364.35M TIMI。過去 24 小時內，TIMI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.101369，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TIMI 在過去一小時內波動了 +1.38%，過去7 天內波動了 -3.83%。過去一天，總交易量達到 $ 4.46K。

MetaArena（TIMI）市場資訊

市值 $ 234.30K$ 234.30K $ 234.30K 成交量（24H） $ 4.46K$ 4.46K $ 4.46K 完全稀釋市值 $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M 流通量 364.35M 364.35M 364.35M 總供應量 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

MetaArena 的目前市值為 $ 234.30K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.46K。TIMI 的流通量為 364.35M，總供應量是 2100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.35M。