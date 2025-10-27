META FINANCIAL AI（MEFAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00390566 $ 0.00390566 $ 0.00390566 24H最低價 $ 0.00490061 $ 0.00490061 $ 0.00490061 24H最高價 24H最低價 $ 0.00390566$ 0.00390566 $ 0.00390566 24H最高價 $ 0.00490061$ 0.00490061 $ 0.00490061 歷史最高 $ 0.02723048$ 0.02723048 $ 0.02723048 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.15% 漲跌幅（1D） -1.24% 漲跌幅（7D） -42.31% 漲跌幅（7D） -42.31%

META FINANCIAL AI（MEFAI）目前實時價格為 $0.00400129。過去 24 小時內，MEFAI 的交易價格在 $ 0.00390566 至 $ 0.00490061 之間波動，市場活躍度顯著。MEFAI 的歷史最高價為 $ 0.02723048，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，MEFAI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.15%，過去 24 小時內變動為 -1.24%，過去 7 天內累計變動為 -42.31%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

META FINANCIAL AI（MEFAI）市場資訊

市值 $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M 流通量 585.92M 585.92M 585.92M 總供應量 585,918,676.9631773 585,918,676.9631773 585,918,676.9631773

META FINANCIAL AI 的目前市值為 $ 2.34M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MEFAI 的流通量為 585.92M，總供應量是 585918676.9631773，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.34M。