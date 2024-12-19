META 價格 (META)
今天 META (META) 的實時價格爲 1,505.97 USD。目前其市值爲 $ 31.45M USD。META 兌換 USD 的價格爲實時更新。
META 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 115.76K USD
- META 當天價格變化爲 -4.64%
- 其循環供應量爲 20.89K USD
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今天內，META 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -73.379059553871。
在過去30天內，META 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -812.7644791500。
在過去60天內，META 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -686.4535043550。
在過去90天內，META 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -672.7489303472696。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -73.379059553871
|-4.64%
|30天
|$ -812.7644791500
|-53.96%
|60天
|$ -686.4535043550
|-45.58%
|90天
|$ -672.7489303472696
|-30.87%
META 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.49%
-4.64%
-0.75%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Native token of the Meta-DAO
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|1 META 兌換 AUD
A$2,394.4923
|1 META 兌換 GBP
￡1,189.7163
|1 META 兌換 EUR
€1,445.7312
|1 META 兌換 USD
$1,505.97
|1 META 兌換 MYR
RM6,776.865
|1 META 兌換 TRY
₺52,784.2485
|1 META 兌換 JPY
¥236,181.2751
|1 META 兌換 RUB
₽155,792.5965
|1 META 兌換 INR
₹128,112.8679
|1 META 兌換 IDR
Rp24,688,028.8368
|1 META 兌換 PHP
₱88,957.6479
|1 META 兌換 EGP
￡E.76,683.9924
|1 META 兌換 BRL
R$9,442.4319
|1 META 兌換 CAD
C$2,153.5371
|1 META 兌換 BDT
৳179,978.4747
|1 META 兌換 NGN
₦2,342,084.544
|1 META 兌換 UAH
₴63,220.6206
|1 META 兌換 VES
Bs75,298.5
|1 META 兌換 PKR
Rs419,126.5107
|1 META 兌換 KZT
₸790,107.1605
|1 META 兌換 THB
฿52,016.2038
|1 META 兌換 TWD
NT$49,169.9205
|1 META 兌換 CHF
Fr1,340.3133
|1 META 兌換 HKD
HK$11,701.3869
|1 META 兌換 MAD
.د.م15,104.8791