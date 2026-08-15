Messy Virgo 今日價格

Messy Virgo (MESSY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.56%。目前 MESSY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MESSY。

Messy Virgo 目前市值在 $ 558,673 排名第 #-，流通供應量為 986.90M MESSY。過去 24 小時內，MESSY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MESSY 在過去一小時內波動了 +0.67%，過去7 天內波動了 -3.35%。過去一天，總交易量達到 $ 696.93。

Messy Virgo（MESSY）市場資訊

市值 $ 558.67K$ 558.67K $ 558.67K 成交量（24H） $ 696.93$ 696.93 $ 696.93 完全稀釋市值 $ 558.67K$ 558.67K $ 558.67K 流通量 986.90M 986.90M 986.90M 總供應量 986,896,338.1617589 986,896,338.1617589 986,896,338.1617589

Messy Virgo 的目前市值為 $ 558.67K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 696.93。MESSY 的流通量為 986.90M，總供應量是 986896338.1617589，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 558.67K。