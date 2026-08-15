mertcash 今日價格

mertcash (MEC) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1,05%。目前 MEC 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MEC。

mertcash 目前市值在 $ 10 529,44 排名第 #-，流通供應量為 759,78M MEC。過去 24 小時內，MEC 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0,0039766，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MEC 在過去一小時內波動了 +0,18%，過去7 天內波動了 +1,55%。過去一天，總交易量達到 --。

mertcash（MEC）市場資訊

市值 $ 10,53K$ 10,53K $ 10,53K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10,53K$ 10,53K $ 10,53K 流通量 759,78M 759,78M 759,78M 總供應量 759 783 673,879282 759 783 673,879282 759 783 673,879282

mertcash 的目前市值為 $ 10,53K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MEC 的流通量為 759,78M，總供應量是 759783673.879282，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10,53K。