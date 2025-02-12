Merlin Starter 圖標

Merlin Starter 價格 (MSTAR)

USD

Merlin Starter (MSTAR) 實時價格圖表

$0.01007505
$0.01007505$0.01007505
-0.60%(1D)

今天 Merlin Starter (MSTAR) 的價格

今天 Merlin Starter (MSTAR) 的實時價格爲 0.01008816 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MSTAR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Merlin Starter 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 78.56K USD
- Merlin Starter 當天價格變化爲 -1.31%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Merlin Starter (MSTAR) 價格表現 USD

今天內，Merlin Starter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00013403216438867
在過去30天內，Merlin Starter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0026946907
在過去60天內，Merlin Starter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0035212783
在過去90天內，Merlin Starter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.005506473664761125

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00013403216438867-1.31%
30天$ -0.0026946907-26.71%
60天$ -0.0035212783-34.90%
90天$ -0.005506473664761125-35.31%

Merlin Starter (MSTAR) 價格分析

Merlin Starter 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00985594
$ 0.00985594$ 0.00985594

$ 0.01048147
$ 0.01048147$ 0.01048147

$ 0.074826
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+0.84%

-1.31%

-9.58%

Merlin Starter (MSTAR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 78.56K
$ 78.56K$ 78.56K

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什麼是Merlin Starter (MSTAR)

The 1st native launchpad on Merlin Chain. The accelerator for all BTC Layer2 projects. Merlin Starter’s launchpad token: $MSTAR, serves as the cornerstone of the ecosystem, driving participation, incentivizing engagement, and fueling the growth of projects launching on Merlin Starter.

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Merlin Starter (MSTAR) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Merlin Starter (MSTAR) 的其他問題

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MSTAR 兌換爲當地貨幣

1 MSTAR 兌換 AUD
A$0.0160401744
1 MSTAR 兌換 GBP
0.008070528
1 MSTAR 兌換 EUR
0.0096846336
1 MSTAR 兌換 USD
$0.01008816
1 MSTAR 兌換 MYR
RM0.0449931936
1 MSTAR 兌換 TRY
0.364182576
1 MSTAR 兌換 JPY
¥1.5493396128
1 MSTAR 兌換 RUB
0.9517170144
1 MSTAR 兌換 INR
0.876156696
1 MSTAR 兌換 IDR
Rp165.3796456704
1 MSTAR 兌換 PHP
0.5868282672
1 MSTAR 兌換 EGP
￡E.0.5112679488
1 MSTAR 兌換 BRL
R$0.0581078016
1 MSTAR 兌換 CAD
C$0.0143251872
1 MSTAR 兌換 BDT
1.221171768
1 MSTAR 兌換 NGN
15.14737224
1 MSTAR 兌換 UAH
0.4205753904
1 MSTAR 兌換 VES
Bs0.6052896
1 MSTAR 兌換 PKR
Rs2.8146975216
1 MSTAR 兌換 KZT
5.0872573248
1 MSTAR 兌換 THB
฿0.344006256
1 MSTAR 兌換 TWD
NT$0.3312951744
1 MSTAR 兌換 CHF
Fr0.0091802256
1 MSTAR 兌換 HKD
HK$0.0784858848
1 MSTAR 兌換 MAD
.د.م0.1009824816