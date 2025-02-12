Merlin Starter 價格 (MSTAR)
今天 Merlin Starter (MSTAR) 的實時價格爲 0.01008816 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MSTAR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Merlin Starter 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 78.56K USD
- Merlin Starter 當天價格變化爲 -1.31%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Merlin Starter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00013403216438867。
在過去30天內，Merlin Starter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0026946907。
在過去60天內，Merlin Starter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0035212783。
在過去90天內，Merlin Starter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.005506473664761125。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00013403216438867
|-1.31%
|30天
|$ -0.0026946907
|-26.71%
|60天
|$ -0.0035212783
|-34.90%
|90天
|$ -0.005506473664761125
|-35.31%
Merlin Starter 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.84%
-1.31%
-9.58%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The 1st native launchpad on Merlin Chain. The accelerator for all BTC Layer2 projects. Merlin Starter’s launchpad token: $MSTAR, serves as the cornerstone of the ecosystem, driving participation, incentivizing engagement, and fueling the growth of projects launching on Merlin Starter.
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|1 MSTAR 兌換 AUD
A$0.0160401744
|1 MSTAR 兌換 GBP
￡0.008070528
|1 MSTAR 兌換 EUR
€0.0096846336
|1 MSTAR 兌換 USD
$0.01008816
|1 MSTAR 兌換 MYR
RM0.0449931936
|1 MSTAR 兌換 TRY
₺0.364182576
|1 MSTAR 兌換 JPY
¥1.5493396128
|1 MSTAR 兌換 RUB
₽0.9517170144
|1 MSTAR 兌換 INR
₹0.876156696
|1 MSTAR 兌換 IDR
Rp165.3796456704
|1 MSTAR 兌換 PHP
₱0.5868282672
|1 MSTAR 兌換 EGP
￡E.0.5112679488
|1 MSTAR 兌換 BRL
R$0.0581078016
|1 MSTAR 兌換 CAD
C$0.0143251872
|1 MSTAR 兌換 BDT
৳1.221171768
|1 MSTAR 兌換 NGN
₦15.14737224
|1 MSTAR 兌換 UAH
₴0.4205753904
|1 MSTAR 兌換 VES
Bs0.6052896
|1 MSTAR 兌換 PKR
Rs2.8146975216
|1 MSTAR 兌換 KZT
₸5.0872573248
|1 MSTAR 兌換 THB
฿0.344006256
|1 MSTAR 兌換 TWD
NT$0.3312951744
|1 MSTAR 兌換 CHF
Fr0.0091802256
|1 MSTAR 兌換 HKD
HK$0.0784858848
|1 MSTAR 兌換 MAD
.د.م0.1009824816