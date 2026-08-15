Merck xStock 今日價格

Merck xStock (MRKX) 今日實時價格為 $ 135.6，過去 24 小時內變化了 2.10%。目前 MRKX 兌 USD 的匯率為 $ 135.6 每 MRKX。

Merck xStock 目前市值在 $ 264,045 排名第 #-，流通供應量為 1.95K MRKX。過去 24 小時內，MRKX 的交易價格在 $ 135.49（低點）和 $ 138.52（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 138.53，而歷史最低價為 $ 94.56。

短期表現方面，MRKX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +5.30%。過去一天，總交易量達到 $ 105.43。

Merck xStock（MRKX）市場資訊

市值 $ 264.05K$ 264.05K $ 264.05K 成交量（24H） $ 105.43$ 105.43 $ 105.43 完全稀釋市值 $ 121.99M$ 121.99M $ 121.99M 流通量 1.95K 1.95K 1.95K 總供應量 899,646.1307522967 899,646.1307522967 899,646.1307522967

Merck xStock 的目前市值為 $ 264.05K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 105.43。MRKX 的流通量為 1.95K，總供應量是 899646.1307522967，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 121.99M。