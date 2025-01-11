MerchDAO 圖標

MerchDAO 價格 (MRCH)

USD

MerchDAO (MRCH) 實時價格圖表

$0.00443015
$0.00443015$0.00443015
-6.50%(1D)

今天 MerchDAO (MRCH) 的價格

今天 MerchDAO (MRCH) 的實時價格爲 0.00443015 USD。目前其市值爲 $ 20.27K USD。MRCH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
MerchDAO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 291.64 USD
- MerchDAO 當天價格變化爲 -6.51%
- 其循環供應量爲 4.57M USD

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MerchDAO (MRCH) 價格表現 USD

今天內，MerchDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000308663871918124
在過去30天內，MerchDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005541156
在過去60天內，MerchDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005357765
在過去90天內，MerchDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000503868340840121

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000308663871918124-6.51%
30天$ -0.0005541156-12.50%
60天$ -0.0005357765-12.09%
90天$ -0.000503868340840121-10.21%

MerchDAO (MRCH) 價格分析

MerchDAO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00424209
$ 0.00424209$ 0.00424209

$ 0.00473882
$ 0.00473882$ 0.00473882

$ 9.57
$ 9.57$ 9.57

-0.02%

-6.51%

-8.37%

MerchDAO (MRCH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 20.27K
$ 20.27K$ 20.27K

$ 291.64
$ 291.64$ 291.64

4.57M
4.57M 4.57M

什麼是MerchDAO (MRCH)

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MerchDAO (MRCH) 資源

官網

大家還在問：關於 MerchDAO (MRCH) 的其他問題

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MRCH 兌換爲當地貨幣

1 MRCH 兌換 AUD
A$0.007176843
1 MRCH 兌換 GBP
0.0035884215
1 MRCH 兌換 EUR
0.0042972455
1 MRCH 兌換 USD
$0.00443015
1 MRCH 兌換 MYR
RM0.0198913735
1 MRCH 兌換 TRY
0.156915913
1 MRCH 兌換 JPY
¥0.6985017505
1 MRCH 兌換 RUB
0.4502361445
1 MRCH 兌換 INR
0.3818346285
1 MRCH 兌換 IDR
Rp72.625398216
1 MRCH 兌換 PHP
0.26137885
1 MRCH 兌換 EGP
￡E.0.2238554795
1 MRCH 兌換 BRL
R$0.027112518
1 MRCH 兌換 CAD
C$0.006379416
1 MRCH 兌換 BDT
0.540389697
1 MRCH 兌換 NGN
6.868415957
1 MRCH 兌換 UAH
0.187306742
1 MRCH 兌換 VES
Bs0.23479795
1 MRCH 兌換 PKR
Rs1.2336638705
1 MRCH 兌換 KZT
2.337790155
1 MRCH 兌換 THB
฿0.153637602
1 MRCH 兌換 TWD
NT$0.1466822665
1 MRCH 兌換 CHF
Fr0.0040314365
1 MRCH 兌換 HKD
HK$0.034466567
1 MRCH 兌換 MAD
.د.م0.044478706