Merchant 價格 (MTO)
今天 Merchant (MTO) 的實時價格爲 0.057105 USD。目前其市值爲 $ 3.37M USD。MTO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Merchant 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 395.32 USD
- Merchant 當天價格變化爲 -2.47%
- 其循環供應量爲 59.18M USD
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今天內，Merchant 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00144946643409029。
在過去30天內，Merchant 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0103122493。
在過去60天內，Merchant 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0095709636。
在過去90天內，Merchant 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.014037639466076。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00144946643409029
|-2.47%
|30天
|$ +0.0103122493
|+18.06%
|60天
|$ +0.0095709636
|+16.76%
|90天
|$ +0.014037639466076
|+32.59%
Merchant 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.27%
-2.47%
-9.36%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The token that supports the MTO DeFi Payment Protocol that enables point-of-sale terminals to operate on blockchains and brings consumer protection to crypto payments.
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|1 MTO 兌換 AUD
A$0.09079695
|1 MTO 兌換 GBP
￡0.04511295
|1 MTO 兌換 EUR
€0.0548208
|1 MTO 兌換 USD
$0.057105
|1 MTO 兌換 MYR
RM0.2569725
|1 MTO 兌換 TRY
₺2.00153025
|1 MTO 兌換 JPY
¥8.95577715
|1 MTO 兌換 RUB
₽5.90751225
|1 MTO 兌換 INR
₹4.85792235
|1 MTO 兌換 IDR
Rp936.1473912
|1 MTO 兌換 PHP
₱3.37319235
|1 MTO 兌換 EGP
￡E.2.9077866
|1 MTO 兌換 BRL
R$0.35804835
|1 MTO 兌換 CAD
C$0.08166015
|1 MTO 兌換 BDT
৳6.82461855
|1 MTO 兌換 NGN
₦88.809696
|1 MTO 兌換 UAH
₴2.3972679
|1 MTO 兌換 VES
Bs2.85525
|1 MTO 兌換 PKR
Rs15.89289255
|1 MTO 兌換 KZT
₸29.96013825
|1 MTO 兌換 THB
฿1.9724067
|1 MTO 兌換 TWD
NT$1.86447825
|1 MTO 兌換 CHF
Fr0.05082345
|1 MTO 兌換 HKD
HK$0.44370585
|1 MTO 兌換 MAD
.د.م0.57276315