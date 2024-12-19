Merchant 圖標

Merchant 價格 (MTO)

USD

Merchant (MTO) 實時價格圖表

$0.057105
$0.057105$0.057105
-2.40%(1D)

今天 Merchant (MTO) 的價格

今天 Merchant (MTO) 的實時價格爲 0.057105 USD。目前其市值爲 $ 3.37M USD。MTO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Merchant 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 395.32 USD
- Merchant 當天價格變化爲 -2.47%
- 其循環供應量爲 59.18M USD

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Merchant (MTO) 價格表現 USD

今天內，Merchant 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00144946643409029
在過去30天內，Merchant 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0103122493
在過去60天內，Merchant 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0095709636
在過去90天內，Merchant 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.014037639466076

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00144946643409029-2.47%
30天$ +0.0103122493+18.06%
60天$ +0.0095709636+16.76%
90天$ +0.014037639466076+32.59%

Merchant (MTO) 價格分析

Merchant 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.054998
$ 0.054998$ 0.054998

$ 0.058903
$ 0.058903$ 0.058903

$ 2.33
$ 2.33$ 2.33

-0.27%

-2.47%

-9.36%

Merchant (MTO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.37M
$ 3.37M$ 3.37M

$ 395.32
$ 395.32$ 395.32

59.18M
59.18M 59.18M

什麼是Merchant (MTO)

The token that supports the MTO DeFi Payment Protocol that enables point-of-sale terminals to operate on blockchains and brings consumer protection to crypto payments.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Merchant (MTO) 資源

官網

大家還在問：關於 Merchant (MTO) 的其他問題

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MTO 兌換爲當地貨幣

1 MTO 兌換 AUD
A$0.09079695
1 MTO 兌換 GBP
0.04511295
1 MTO 兌換 EUR
0.0548208
1 MTO 兌換 USD
$0.057105
1 MTO 兌換 MYR
RM0.2569725
1 MTO 兌換 TRY
2.00153025
1 MTO 兌換 JPY
¥8.95577715
1 MTO 兌換 RUB
5.90751225
1 MTO 兌換 INR
4.85792235
1 MTO 兌換 IDR
Rp936.1473912
1 MTO 兌換 PHP
3.37319235
1 MTO 兌換 EGP
￡E.2.9077866
1 MTO 兌換 BRL
R$0.35804835
1 MTO 兌換 CAD
C$0.08166015
1 MTO 兌換 BDT
6.82461855
1 MTO 兌換 NGN
88.809696
1 MTO 兌換 UAH
2.3972679
1 MTO 兌換 VES
Bs2.85525
1 MTO 兌換 PKR
Rs15.89289255
1 MTO 兌換 KZT
29.96013825
1 MTO 兌換 THB
฿1.9724067
1 MTO 兌換 TWD
NT$1.86447825
1 MTO 兌換 CHF
Fr0.05082345
1 MTO 兌換 HKD
HK$0.44370585
1 MTO 兌換 MAD
.د.م0.57276315