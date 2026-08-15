Mento Swiss Franc 今日價格

Mento Swiss Franc (CHFM) 今日實時價格為 $ 1.22，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 CHFM 兌 USD 的匯率為 $ 1.22 每 CHFM。

Mento Swiss Franc 目前市值在 $ 86,231 排名第 #-，流通供應量為 70.88K CHFM。過去 24 小時內，CHFM 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.38，而歷史最低價為 $ 0.587826。

短期表現方面，CHFM 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 707.67。

Mento Swiss Franc（CHFM）市場資訊

市值 $ 86.23K$ 86.23K $ 86.23K 成交量（24H） $ 707.67$ 707.67 $ 707.67 完全稀釋市值 $ 86.23K$ 86.23K $ 86.23K 流通量 70.88K 70.88K 70.88K 總供應量 70,881.36562772421 70,881.36562772421 70,881.36562772421

Mento Swiss Franc 的目前市值為 $ 86.23K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 707.67。CHFM 的流通量為 70.88K，總供應量是 70881.36562772421，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 86.23K。