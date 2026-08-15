Mento South African Rand 今日價格

Mento South African Rand (ZARM) 今日實時價格為 $ 0.061018，過去 24 小時內變化了 0.02%。目前 ZARM 兌 USD 的匯率為 $ 0.061018 每 ZARM。

Mento South African Rand 目前市值在 $ 49,693 排名第 #-，流通供應量為 814.41K ZARM。過去 24 小時內，ZARM 的交易價格在 $ 0.060997（低點）和 $ 0.061033（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.123526，而歷史最低價為 $ 0.02702969。

短期表現方面，ZARM 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.57%。過去一天，總交易量達到 $ 10.29。

Mento South African Rand（ZARM）市場資訊

市值 $ 49.69K$ 49.69K $ 49.69K 成交量（24H） $ 10.29$ 10.29 $ 10.29 完全稀釋市值 $ 49.69K$ 49.69K $ 49.69K 流通量 814.41K 814.41K 814.41K 總供應量 814,405.4956154679 814,405.4956154679 814,405.4956154679

Mento South African Rand 的目前市值為 $ 49.69K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 10.29。ZARM 的流通量為 814.41K，總供應量是 814405.4956154679，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 49.69K。