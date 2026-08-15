Mento Philippine Peso 今日價格

Mento Philippine Peso (PHPM) 今日實時價格為 $ 0.01631601，過去 24 小時內變化了 0.11%。目前 PHPM 兌 USD 的匯率為 $ 0.01631601 每 PHPM。

Mento Philippine Peso 目前市值在 $ 26,088 排名第 #-，流通供應量為 1.60M PHPM。過去 24 小時內，PHPM 的交易價格在 $ 0.01631449（低點）和 $ 0.01634665（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02810175，而歷史最低價為 $ 0.00810846。

短期表現方面，PHPM 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -0.70%。過去一天，總交易量達到 $ 11.73。

Mento Philippine Peso（PHPM）市場資訊

市值 $ 26.09K$ 26.09K $ 26.09K 成交量（24H） $ 11.73$ 11.73 $ 11.73 完全稀釋市值 $ 26.09K$ 26.09K $ 26.09K 流通量 1.60M 1.60M 1.60M 總供應量 1,598,930.638809566 1,598,930.638809566 1,598,930.638809566

Mento Philippine Peso 的目前市值為 $ 26.09K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 11.73。PHPM 的流通量為 1.60M，總供應量是 1598930.638809566，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 26.09K。