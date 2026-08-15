Mento Nigerian Naira 今日價格

Mento Nigerian Naira (NGNM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 NGNM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NGNM。

Mento Nigerian Naira 目前市值在 $ 56,599 排名第 #-，流通供應量為 79.40M NGNM。過去 24 小時內，NGNM 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NGNM 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 9.94。

Mento Nigerian Naira（NGNM）市場資訊

市值 $ 56.60K$ 56.60K $ 56.60K 成交量（24H） $ 9.94$ 9.94 $ 9.94 完全稀釋市值 $ 56.60K$ 56.60K $ 56.60K 流通量 79.40M 79.40M 79.40M 總供應量 79,395,313.96854717 79,395,313.96854717 79,395,313.96854717

Mento Nigerian Naira 的目前市值為 $ 56.60K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 9.94。NGNM 的流通量為 79.40M，總供應量是 79395313.96854717，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 56.60K。